Аксян Абдрашитов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Абдрашит Танчинов
Мать: Фахря (Фахи)
Рождение ребёнка
1831
Сын: Зелеметдин Аксянов
Мать ребёнка: Жамарь Шафеева
Рождение ребёнка
23.02.1833
Сын: Амин
Мать ребёнка: Жамарь Шафеева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Фахретдин Аксянов
Мать ребёнка: Жамарь Шафеева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Усман Аксянов
Мать ребёнка: Жамарь Шафеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жамарь Шафеева
Смерть
1851