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Аксян Абдрашитов

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Место рождения

Новая Терешка

Дата рождения

1802

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Абдрашит Танчинов

Мать: Фахря (Фахи)

Рождение ребёнка
1831

Сын: Зелеметдин Аксянов

Мать ребёнка: Жамарь Шафеева

Рождение ребёнка
23.02.1833

Сын: Амин

Мать ребёнка: Жамарь Шафеева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фахретдин Аксянов

Мать ребёнка: Жамарь Шафеева

Рождение ребёнка
1854

Сын: Усман Аксянов

Мать ребёнка: Жамарь Шафеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жамарь Шафеева

Смерть
1851
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