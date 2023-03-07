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Кощеев Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Кощеев Федор Филатов

Мать: Мария Федорова

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кощеева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кощеева Дария Евсегнеева

Рождение ребёнка
24.01.1876 ст.

Сын: Кощеев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кощеева Дария Евсегнеева

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.

Сын: Кощеев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Кощеева Дария Евсегнеева

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1903 ст.

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Кощеева Дария Евсегнеева

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Дария Евсегнеева

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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