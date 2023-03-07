Кощеев Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Кощеев Федор Филатов
Мать: Мария Федорова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кощеева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кощеева Дария Евсегнеева
Рождение ребёнка
24.01.1876 ст.
Мать ребёнка: Кощеева Дария Евсегнеева
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.
Мать ребёнка: Кощеева Дария Евсегнеева
Рождение ребёнка
05.11.1903 ст.
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Кощеева Дария Евсегнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Дария Евсегнеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно