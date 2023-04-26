Андреев Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Андреев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Андреев Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Андреева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Анна Дмитриевна
Смерть
1946