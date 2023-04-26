Андреев Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Андреев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Андреев Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Андреева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Анна Дмитриевна

Смерть
1946
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