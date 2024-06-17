Александрова Полина Владимировна 18.07.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Александрова Полина Владимировна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Андрей Викторович

Рождение ребёнка
02.12.1996

Дочь: Александрова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Александров Андрей Викторович

Рождение ребёнка
19.01.2005

Сын: Александров Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Александров Андрей Викторович

Рождение ребёнка
28.02.2014

Дочь: Александрова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Александров Андрей Викторович

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