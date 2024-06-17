Александрова Полина Владимировна
Место рождения
Дата рождения18.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1996
Дочь: Александрова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Александров Андрей Викторович
Рождение ребёнка
19.01.2005
Сын: Александров Даниил Андреевич
Отец ребёнка: Александров Андрей Викторович
Рождение ребёнка
28.02.2014
Дочь: Александрова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Александров Андрей Викторович