Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Государев Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Государева Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Государева Валерия Викторовна
Мать ребёнка: Лидия
Смерть
Неизвестно