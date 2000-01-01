Иглайкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иглайкин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Иглайкин Илья

Мать: Иглайкина Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иглайкин Юрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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