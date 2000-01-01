Иглайкин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Иглайкин Илья
Мать: Иглайкина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иглайкин Юрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно