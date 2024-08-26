Петряков Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряков Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1956

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Петрякова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихова Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихова Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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