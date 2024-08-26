Петряков Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1956
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихова Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности