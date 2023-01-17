Васинская Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Васинская Анисья Сергеевна
Отец ребёнка: Васинский Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Васинский Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Васинский Сергей Федорович
Рождение ребёнка
23.05.1873 ст.
Дочь: Васинская Феодосия сергеевна
Отец ребёнка: Васинский Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васинский Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Васинский Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукинская Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Васинский Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1873