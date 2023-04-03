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Калинин Каллиник Елизарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Елизар Родионович

Мать: Калинина Евдокия Кузьминична?

Рождение ребёнка
17.07.1846

Сын: Калинин Семен Каллиникович

Мать ребёнка: Калинина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
13.05.1849

Дочь: Елена Каллиниковна

Мать ребёнка: Калинина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
13.05.1849

Сын: Калинин Константин Каллиникович

Мать ребёнка: Калинина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
17.08.1851

Сын: Калинин Петр Каллиникович

Мать ребёнка: Калинина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
14.11.1853

Сын: Калинин Матвей Каллиникович

Мать ребёнка: Калинина Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Параскева Васильевна

Смерть
Неизвестно
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