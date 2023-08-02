Хавалджи Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХавалджи Анастасия

Хавалджи Анастасия

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-99
Рождение ребёнка
1779

Сын: Хавалджи Федор Акритович

Отец ребёнка: Хавалджи Акрит

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-86
Рождение ребёнка
1786

Сын: Хавалджи Константин Акритович

Отец ребёнка: Хавалджи Акрит

ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-82
Рождение ребёнка
1790

Сын: Хавалджи Дмитрий Акритович

Отец ребёнка: Хавалджи Акрит

ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-82
Рождение ребёнка
1792

Сын: Хавалджи Юрий Акритович

Отец ребёнка: Хавалджи Акрит

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Деспина Акритовна

Отец ребёнка: Хавалджи Акрит

ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-99
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close