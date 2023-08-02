Хавалджи Анастасия
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Османская империя Крымское ханство
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-99
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Хавалджи Акрит
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-86
Рождение ребёнка
1786
Сын: Хавалджи Константин Акритович
Отец ребёнка: Хавалджи Акрит
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-82
Рождение ребёнка
1790
Сын: Хавалджи Дмитрий Акритович
Отец ребёнка: Хавалджи Акрит
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-82
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Хавалджи Акрит
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Деспина Акритовна
Отец ребёнка: Хавалджи Акрит
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-99
Смерть
Неизвестно