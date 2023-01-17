Фаттахов Лотфулла Абдульменович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахов Лотфулла Абдульменович

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Место рождения

Анда, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.09.1918

Дата смерти

17.06.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Анда, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1931 по 1939
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.06.1981
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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