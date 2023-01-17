Фаттахов Лотфулла Абдульменович
Место рождения
Дата рождения27.09.1918
Дата смерти17.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931 по 1939
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.1981