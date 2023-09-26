Загороднова Аксинья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Загороднов Никита Нилович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Загороднов Василий Никитич
Отец ребёнка: Загороднов Никита Нилович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Загороднов Филипп Никитич
Отец ребёнка: Загороднов Никита Нилович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Загороднов Андрей Никитич
Отец ребёнка: Загороднов Никита Нилович
Рождение ребёнка
01.04.1856
Отец ребёнка: Загороднов Никита Нилович
Работа или профессия
Неизвестно