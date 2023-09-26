Загороднова Аксинья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загороднова Аксинья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Загороднов Никита Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Загороднов Василий Никитич

Отец ребёнка: Загороднов Никита Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Загороднов Филипп Никитич

Отец ребёнка: Загороднов Никита Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Загороднов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Загороднов Никита Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.04.1856

Сын: Загороднов Егор Никитич

Отец ребёнка: Загороднов Никита Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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