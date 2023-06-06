Петроченкова (Попова) Агрипина (Липа) Павловна
Место рожденияд. Дяблово, Ярцевский р-н, Бывшая деревня в Верешковичском сельсовете, на реке Вотря, Урочище Дяблово, Координаты: 55°26\'18"N 32°23\'52"E
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Павел Артамонович
Мать: Попова ?
д. Дяблово, Ярцевский р-н, Бывшая деревня в Верешковичском сельсовете, на реке Вотря, Урочище Дяблово, Координаты: 55°26\'18"N 32°23\'52"E
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно