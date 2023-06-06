Петроченкова (Попова) Агрипина (Липа) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петроченкова (Попова) Агрипина (Липа) Павловна

Место рождения

д. Дяблово, Ярцевский р-н, Бывшая деревня в Верешковичском сельсовете, на реке Вотря, Урочище Дяблово, Координаты: 55°26\'18"N 32°23\'52"E

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Павел Артамонович

Мать: Попова ?

д. Дяблово, Ярцевский р-н, Бывшая деревня в Верешковичском сельсовете, на реке Вотря, Урочище Дяблово, Координаты: 55°26\'18"N 32°23\'52"E
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петроченков Антон Васильевич

Смерть
Неизвестно