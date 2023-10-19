Чигогидзе (фон Польман) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигогидзе (фон Польман) Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Около 1937

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Von Pohlmann Alexei Reinhold Wilhelm Joseph Григорьевич

Мать: Фон Польман Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
25.10.1917

Сын: Чигогидзе Георгий Иванович

Отец ребёнка: Чигогидзе Иван Елишугович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Чигогидзе Николай Иванович

Отец ребёнка: Чигогидзе Иван Елишугович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
19.08.1921

Дочь: Семичастнова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Чигогидзе Иван Елишугович

город Озургети
Работа или профессия
Неизвестно
Хирургическая сестра
Смерть
Около 1937
Калуга, город Калуга, Калужская область
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