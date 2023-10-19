Чигогидзе (фон Польман) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиОколо 1937
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Рождение ребёнка
25.10.1917
Сын: Чигогидзе Георгий Иванович
Отец ребёнка: Чигогидзе Иван Елишугович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Чигогидзе Николай Иванович
Отец ребёнка: Чигогидзе Иван Елишугович
Рождение ребёнка
19.08.1921
Дочь: Семичастнова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Чигогидзе Иван Елишугович
город Озургети
Работа или профессия
Неизвестно
Хирургическая сестра
Смерть
Около 1937