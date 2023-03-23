Головизнин Григорий Иванович
Место рожденияКировская обл. Немский р-н. д.Ярок
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Кировская обл. Немский р-н. д.Ярок
Рождение ребёнка
09.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головизнина Ираида Михайловна
Смерть
Неизвестно
Свердловская обл. приг.з-н Н-Тагила п. Висимо Уткинск