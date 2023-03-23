Головизнин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловизнин Григорий Иванович

Головизнин Григорий Иванович

avatar

Место рождения

Кировская обл. Немский р-н. д.Ярок

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Кировская обл. Немский р-н. д.Ярок
Рождение ребёнка
09.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головизнина Ираида Михайловна

Смерть
Неизвестно
Свердловская обл. приг.з-н Н-Тагила п. Висимо Уткинск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close