Коростик (Фетищева) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1950
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конюшенко Тельных Игорь Иванович Борисович
Кировская область, Халтуринский (Орловский) р., с Колково