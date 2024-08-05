Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Егорович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Егорович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Егорович
Смерть
Неизвестно