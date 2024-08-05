Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Егорович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Егорович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Егорович

Смерть
Неизвестно

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