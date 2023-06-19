Чамров Михаил Семенович
Место рождения
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1890 ст.
Рождение ребёнка
23.02.1891 ст.
Сын: Чамров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Чамрова Анастасия Афанасьевна
Афанасьевская церковь 23.02.1891 Макарушкина Василий Михайлович Чамров Макарушкина отец запасной рядовой Михаил Семенович Чамров Макарушкина мать жена Анастасия Афанасьевна Чамрова Пригородние жите... Показать все
Смерть
Неизвестно