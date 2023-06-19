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Чамров Михаил Семенович

Место рождения

Макарушино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1874 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарушино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 1890 ст.

Жена: Чамрова Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.02.1891 ст.

Сын: Чамров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Чамрова Анастасия Афанасьевна

Макарушино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.02.1891 Макарушкина Василий Михайлович Чамров Макарушкина отец запасной рядовой Михаил Семенович Чамров Макарушкина мать жена Анастасия Афанасьевна Чамрова Пригородние жите... Показать все
Смерть
Неизвестно