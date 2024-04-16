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Усов Иннокентий Филиппов

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1878 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Усов Филипп

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Арест
08.03.1938
по ст. 58-10 ч.1; ос. ПИОС (Постановление Президиума Иркутского областного суда от 29.06.38г. 4 г.лс. Реабилитирован 27.10.89г.
Реабилитация осужденного
27.10.1989
Упоминание
Неизвестно
Усов Иннокентий Филиппович 1898 г.р., ур. с. Куйтун ИО, ж. по м/р, рабочий магазина в с. Куйтун, м/г, б/п, русский, Ар. 08.03.38г. по ст. 58-10 ч.1; ос. ПИОС от 29.06.38г. 4 г.лс. Реабилитирован 27.1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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