Шонин Георгий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонин Георгий Степанович

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Место рождения

г. Ровеньки, Украинская ССР

Дата рождения

03.08.1935

Дата смерти

06.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ровеньки, Украинская ССР
Место жительства
С 1935
г. Ровеньки, Украинская ССР
Место жительства
По 1951
г. Одесса, Украинская ССР
Место жительства
По 1957
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
06.04.1997
Звездный городок, Звездный городок, Московская область
Место жительства
По 1997
Звездный городок, Звездный городок, Московская область
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