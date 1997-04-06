Шонин Георгий Степанович
Место рожденияг. Ровеньки, Украинская ССР
Дата рождения03.08.1935
Дата смерти06.04.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ровеньки, Украинская ССР
Место жительства
С 1935
г. Ровеньки, Украинская ССР
Место жительства
По 1951
г. Одесса, Украинская ССР
Место жительства
По 1957
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
06.04.1997
Место жительства
По 1997