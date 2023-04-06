Деринг Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1910
Дата смерти04.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910
Отец: Дёринг Гейнрих Петр
Мать: Дёринг Анна Мария
Рождение ребёнка
03.08.1949
Мать ребёнка: Деринг Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Деринг Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деринг Мария Егоровна
Смерть
04.10.1980