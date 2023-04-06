Деринг Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деринг Петр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1910

Дата смерти

04.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910

Отец: Дёринг Гейнрих Петр

Мать: Дёринг Анна Мария

Рождение ребёнка
03.08.1949

Сын: Деринг Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Деринг Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деринг Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Деринг Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деринг Мария Егоровна

Смерть
04.10.1980
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