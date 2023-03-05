(Андреева (Кабанова)) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андреева (Кабанова)) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1892

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1892

Отец: Кабанов Петр Иванович

Мать: Татьяна Матвеевна

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