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(Андреева (Кабанова)) Мария Петровна
(Андреева (Кабанова)) Мария Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.03.1892
Пол
Женский
Отец
Кабанов Петр Иванович
1870 г.р.
Мать
(Кабанова (хохлова)) Татьяна Матвеевна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1892
Отец:
Кабанов Петр Иванович
Мать:
Татьяна Матвеевна
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