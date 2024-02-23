Сундуков Анатолий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сундуков Анатолий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сундуков Фёдор Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сундукова Алевтина Николаевна

Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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