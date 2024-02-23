Сундуков Анатолий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сундуков Фёдор Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сундукова Алевтина Николаевна
Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
Неизвестно