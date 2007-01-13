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Олексюк Виктор Назарович
Олексюк Виктор Назарович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.1960
Пол
Мужской
Отец
Олексюк Назарий Никифорович
1940 г.р.
Мать
Олексюк (Вивчарюк) Анна Емельяновна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1960
Отец:
Олексюк Назарий Никифорович
Мать:
Олексюк Анна Емельяновна
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