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Олексюк Виктор Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1960

Отец: Олексюк Назарий Никифорович

Мать: Олексюк Анна Емельяновна

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