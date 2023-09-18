Глухова Евдокия
Место рожденияЛебедевка, Нижнеломовский район, Пензенская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глухов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Глухова) Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Глухов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Глухова) Аксинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Глухов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глухов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Глухова) Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Глухов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Глухова) Марина Тимофеевна
Отец ребёнка: Глухов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глухов Тимофей
Место жительства
Неизвестно