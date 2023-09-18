Глухова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова Евдокия

Место рождения

Лебедевка, Нижнеломовский район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Глухов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Глухова) Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Глухов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Глухова) Аксинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Глухов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Глухов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Глухова) Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Глухов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Глухова) Марина Тимофеевна

Отец ребёнка: Глухов Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Тимофей

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1973

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