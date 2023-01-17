(Чернышева) Акулина Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти22.04.1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Чернышев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чернышев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ульянова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Чернышев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Чернышев Василий Иванович
Отец ребёнка: Чернышев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.08.1863 ст.
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Чернышев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Чернышев Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1885
Причина смерти: от смерти | от старости
Похороны
25.04.1885