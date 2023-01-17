(Чернышева) Акулина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернышева) Акулина Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

22.04.1885

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Чернышев Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чернышев Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ульянова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чернышев Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Чернышев Василий Иванович

Отец ребёнка: Чернышев Иван Афанасьевич

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1863 ст.

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Чернышев Иван Афанасьевич

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Чернышев Иван Афанасьевич

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Иван Афанасьевич

Смерть
22.04.1885
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от смерти | от старости
Похороны
25.04.1885
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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