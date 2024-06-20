Степеренков Иван Миронович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Мирон Степанович
Мать: Федосья Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Степеренков Иван Иванович
Мать ребёнка: Степеренкова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Степеренков Стефан Иванович
Мать ребёнка: Степеренкова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Степеренкова) Христина Ивановна
Мать ребёнка: Степеренкова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Степеренкова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Степеренкова Ирина Гавриловна
Смерть
1848