Степеренков Иван Миронович 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степеренков Иван Миронович

Место рождения

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Мирон Степанович

Мать: Федосья Фроловна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степеренкова Ирина Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Степеренков Иван Иванович

Мать ребёнка: Степеренкова Ирина Гавриловна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Степеренков Стефан Иванович

Мать ребёнка: Степеренкова Ирина Гавриловна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Степеренкова) Христина Ивановна

Мать ребёнка: Степеренкова Ирина Гавриловна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Степеренкова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Степеренкова Ирина Гавриловна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1848
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

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