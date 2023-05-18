Чуриков Семён Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуриков Семён Давыдович

Чуриков Семён Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуриков Давыд Федотович

Мать: Чурикова Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Чуриков Сергей Семёнович

Мать ребёнка: Чурикова София Кондратьева

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ненашева Елена Семёновна

Мать ребёнка: Чурикова София Кондратьева

Рождение ребёнка
1887

Сын: Чуриков Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Чурикова София Кондратьева

Рождение ребёнка
26.01.1888

Дочь: Черных Анна Семёновна

Мать ребёнка: Чурикова София Кондратьева

Бракосочетание
17.01.1901

Жена: Чурикова София Кондратьева

3й брак у Семёна, 2й у Софии
Смерть
Неизвестно