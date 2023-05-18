Чуриков Семён Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Чурикова София Кондратьева
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ненашева Елена Семёновна
Мать ребёнка: Чурикова София Кондратьева
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Чурикова София Кондратьева
Рождение ребёнка
26.01.1888
Дочь: Черных Анна Семёновна
Мать ребёнка: Чурикова София Кондратьева
Бракосочетание
17.01.1901
3й брак у Семёна, 2й у Софии
Смерть
Неизвестно