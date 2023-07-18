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Черных Владимир Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Черных Давыд Егорович

Мать: не указана

Восприемник
02.02.1912 ст.
Пайвино, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
восприемник Николая Константиновича Черных Источник: Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Пайвино за 1912 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3011], лист 10, запись № 20.
Место жительства
Вычислено ?.02.1912
Шилово, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
крестьянин деревня Шилово Бугринская волость Томский уезд Томская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1914

Сын: Черных Павел Владимирович

Мать ребёнка: Черных Пелагея Ивановна

Бракосочетание
До 1914

Жена: Черных Пелагея Ивановна

Смерть
1985
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Ф.И.О усопшего Черных Владимир Давыдович Дата рождения 01.01.1886 Дата смерти 01.01.1985 Название кладбища Заельцовское Название квартала 78 Источник: ИС Кладбища Новосибирска Муниципальная информаци... Показать все
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