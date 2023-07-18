Черных Владимир Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1985
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Черных Давыд Егорович
Мать: не указана
Восприемник
02.02.1912 ст.
Пайвино, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
восприемник Николая Константиновича Черных Источник: Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Пайвино за 1912 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3011], лист 10, запись № 20.
Место жительства
Вычислено ?.02.1912
Шилово, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
крестьянин деревня Шилово Бугринская волость Томский уезд Томская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1914
Сын: Черных Павел Владимирович
Мать ребёнка: Черных Пелагея Ивановна
Бракосочетание
До 1914
Жена: Черных Пелагея Ивановна
Смерть
1985
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Ф.И.О усопшего Черных Владимир Давыдович Дата рождения 01.01.1886 Дата смерти 01.01.1985 Название кладбища Заельцовское Название квартала 78 Источник: ИС Кладбища Новосибирска Муниципальная информаци... Показать все