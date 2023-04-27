Любина Дарья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любина Дарья Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1900 ст.

Сын: Любин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Любин Кузьма Евсевиевич

Место жительства
1900 ст.
Верхопенье, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любин Кузьма Евсевиевич

Смерть
Неизвестно
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