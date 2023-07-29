Королева Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Королев Константин Никифорович
Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Королев Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович
Фефелово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.10.1885
Дочь: Королева Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович
Рождение ребёнка
01.07.1893
Сын: Королев Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович
Рождение ребёнка
18.12.1894
Сын: Королев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович
Рождение ребёнка
03.11.1897
Дочь: Королева Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович
Смерть
Неизвестно