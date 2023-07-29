Королева Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Королев Константин Никифорович

Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Королев Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович

Фефелово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.10.1885

Дочь: Королева Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович

Рождение ребёнка
01.07.1893

Сын: Королев Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович

Рождение ребёнка
18.12.1894

Сын: Королев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович

Рождение ребёнка
03.11.1897

Дочь: Королева Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Королев Никифор Филиппович

Смерть
Неизвестно
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