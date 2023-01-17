Коновалов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Фёдор

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Место рождения

Смолькино, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Смолькино, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смолькино, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смолькино, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смолькино, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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