Коновалов Фёдор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно