Гудь Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудь Анатолий

Гудь Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1939

Дата смерти

07.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1939

Отец: Гудь Дмитрий

Мать: Гудь Лидия

Бракосочетание
1961

Жена: Гудь (Золина) Галина

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1963

Сын: Гудь Дмитрий

Мать ребёнка: Гудь (Золина) Галина

Балашейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1965

Дочь: Цыганова (Гудь) Елена

Мать ребёнка: Гудь (Золина) Галина

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1975

Дочь: Аникеенко (Гудь) Лидия

Мать ребёнка: Гудь (Золина) Галина

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
07.12.2001
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.