Гудь Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1939
Дата смерти07.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1939
Отец: Гудь Дмитрий
Мать: Гудь Лидия
Бракосочетание
1961
Жена: Гудь (Золина) Галина
Рождение ребёнка
01.01.1963
Сын: Гудь Дмитрий
Мать ребёнка: Гудь (Золина) Галина
Балашейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1965
Дочь: Цыганова (Гудь) Елена
Мать ребёнка: Гудь (Золина) Галина
Рождение ребёнка
22.01.1975
Дочь: Аникеенко (Гудь) Лидия
Мать ребёнка: Гудь (Золина) Галина
Смерть
07.12.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно