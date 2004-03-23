Юрков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1937
Дата смерти23.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1937
Отец: Юрков Константин
Мать: Юркова Клавдия
Рождение ребёнка
20.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минадора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр, сварщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.03.2004
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно