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Юрков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1937

Дата смерти

23.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1937

Отец: Юрков Константин

Мать: Юркова Клавдия

Рождение ребёнка
20.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минадора

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр, сварщик
Место жительства
Неизвестно
Фоки, Чайковский, Пермский край
Смерть
23.03.2004
Фоки, Чайковский, Пермский край
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Фоки, Чайковский, Пермский край
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