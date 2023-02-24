Теряник Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Теряник Николай Федорович
Отец ребёнка: Теряник Федор Денисович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Теряник Василий Федорович
Отец ребёнка: Теряник Федор Денисович
с.ХОРОШЕЕ
Рождение ребёнка
20.02.1933
Дочь: Григорьева-Теряник Мария Федоровна
Отец ребёнка: Теряник Федор Денисович
Рождение ребёнка
29.06.1936
Дочь: Теряник-Сосненко Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Теряник Федор Денисович
г.Кадиевка Луганская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно