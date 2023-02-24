Теряник Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теряник Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Теряник Николай Федорович

Отец ребёнка: Теряник Федор Денисович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Теряник Василий Федорович

Отец ребёнка: Теряник Федор Денисович

с.ХОРОШЕЕ
Рождение ребёнка
20.02.1933

Дочь: Григорьева-Теряник Мария Федоровна

Отец ребёнка: Теряник Федор Денисович

Рождение ребёнка
29.06.1936

Дочь: Теряник-Сосненко Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Теряник Федор Денисович

г.Кадиевка Луганская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теряник Федор Денисович

Смерть
Неизвестно
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