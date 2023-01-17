Алпатова Евдокия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алпатова Евдокия Прокофьевна

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Место рождения

Борки, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

28.02.1884 ст.

Дата смерти

31.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Борки, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1916 ст.

Сын: Алпатов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Алпатов Степан

Борки, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1920

Дочь: Анисимова Мария Степановна

Отец ребёнка: не указан

Борки, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алпатов Степан

Смерть
31.03.1969
Борки, Рязанский уезд, Рязанская губерния
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