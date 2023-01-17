Алпатова Евдокия Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1884 ст.
Дата смерти31.03.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1916 ст.
Отец ребёнка: Алпатов Степан
Рождение ребёнка
22.10.1920
Дочь: Анисимова Мария Степановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алпатов Степан
Смерть
31.03.1969