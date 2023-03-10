Коврижных Акилина Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Акилина Вавиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Коврижных Федот

Отец ребёнка: Коврижных Маркел

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Коврижных Маркел

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Коврижных Маркел

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Коврижных Маркел

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Коврижных Маркел

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Коврижных Маркел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Маркел

Смерть
Неизвестно
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