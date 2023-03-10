Коврижных Акилина Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Коврижных Федот
Отец ребёнка: Коврижных Маркел
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Коврижных Маркел
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Коврижных Маркел
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Коврижных Маркел
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Коврижных Маркел
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Коврижных Маркел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коврижных Маркел
Смерть
Неизвестно