Завьялов Матвей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Рождение ребёнка
22.10.1876 ст.
Дочь: Августа Матвеевна
Мать ребёнка: Завьялова Евдокия Алексеевна
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Смерть
Неизвестно