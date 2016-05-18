Стафиевксая Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафиевксая Ксения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2016

Отец: Стафиевский Александр Александрович

Мать: Стафиевская Светлана Павловна

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