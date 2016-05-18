Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Стафиевксая Ксения Александровна
Стафиевксая Ксения Александровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.2016
Пол
Женский
Отец
Стафиевский Александр Александрович
Мать
Стафиевская Светлана Павловна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2016
Отец:
Стафиевский Александр Александрович
Мать:
Стафиевская Светлана Павловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия