Саввина Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввина Мелания

Место рождения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Савва

Мать: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Стратонидов Василий

Отец ребёнка: Семенов Стратонит

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Стратонидов Григорий

Отец ребёнка: Семенов Стратонит

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.04.1865 ст.

Сын: Стратонитов Семен

Отец ребёнка: Семенов Стратонит

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Стратонитов Николай

Отец ребёнка: Семенов Стратонит

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Дочь: Стратонитова Анна

Отец ребёнка: Семенов Стратонит

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Стратонитов Иван

Отец ребёнка: Семенов Стратонит

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Стратонидова Васса

Отец ребёнка: Семенов Стратонит

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Стратонидова Гликерия

Отец ребёнка: Семенов Стратонит

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стратонидова Параскева

Отец ребёнка: Семенов Стратонит

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стратонитова Евдокия

Отец ребёнка: Семенов Стратонит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Стратонит

Смерть
Неизвестно
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