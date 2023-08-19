Саввина Мелания
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Стратонидов Василий
Отец ребёнка: Семенов Стратонит
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Стратонидов Григорий
Отец ребёнка: Семенов Стратонит
Рождение ребёнка
21.04.1865 ст.
Сын: Стратонитов Семен
Отец ребёнка: Семенов Стратонит
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Стратонитов Николай
Отец ребёнка: Семенов Стратонит
Рождение ребёнка
1877 ст.
Дочь: Стратонитова Анна
Отец ребёнка: Семенов Стратонит
Рождение ребёнка
1881 ст.
Сын: Стратонитов Иван
Отец ребёнка: Семенов Стратонит
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Стратонидова Васса
Отец ребёнка: Семенов Стратонит
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Стратонидова Гликерия
Отец ребёнка: Семенов Стратонит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стратонидова Параскева
Отец ребёнка: Семенов Стратонит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стратонитова Евдокия
Отец ребёнка: Семенов Стратонит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Стратонит
Смерть
Неизвестно