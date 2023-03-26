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Биккулова (Кильметьева) Ильмира Вакилевна
Биккулова (Кильметьева) Ильмира Вакилевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Дата смерти
2012
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Кильметьева (Исенбетьева) Муршида Халимовна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать:
Кильметьева Муршида Халимовна
Смерть
2012
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