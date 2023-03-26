Биккулова (Кильметьева) Ильмира Вакилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБиккулова (Кильметьева) Ильмира Вакилевна

Биккулова (Кильметьева) Ильмира Вакилевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: Кильметьева Муршида Халимовна

Смерть
2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close