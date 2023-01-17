Шейко Палагия Панкратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ева Давидова
Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Христина Давидова
Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ульяна Давидова
Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Федора Давидова
Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шейко Илья Давидов
Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов
Рождение ребёнка
29.05.1798
Дочь: Шейко Феодосия Давидова
Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов
Рождение ребёнка
03.10.1800
Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шейко Денис Давидов
Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шейко Иван Давидов
Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бандаронова Давидова
Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шейко Давид Карпов
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно