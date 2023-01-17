Шейко Палагия Панкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейко Палагия Панкратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ева Давидова

Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Христина Давидова

Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ульяна Давидова

Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Федора Давидова

Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Шейко Илья Давидов

Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов

Рождение ребёнка
29.05.1798

Дочь: Шейко Феодосия Давидова

Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов

Рождение ребёнка
03.10.1800

Сын: Шейко Дионисий Давидов

Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шейко Денис Давидов

Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шейко Иван Давидов

Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бандаронова Давидова

Отец ребёнка: Шейко Давид Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейко Давид Карпов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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