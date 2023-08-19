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Цветков Иван Пахомович

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Место рождения

Кузнецово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

14.07.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Цветков Пахом

Мать: Цветкова Апполинария

Кузнецово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.09.1948

Дочь: Косарева Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Цветкова Анна Сергеевна

Галич, город Галич, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова Анна Сергеевна

Смерть
14.07.1961
Галич, город Галич, Костромская область
Причина смерти: Очередной приступ ввиду осколка в голове, в ходе чего подавился куском мяса | Умер во время очередного приступа из-за болей в голове, подавившись куском мяса из супа во время обеда.
Похороны
Неизвестно
Россия, Костромская область, Галич, Старое кладбище
Место захоронения: Россия, Костромская область, Галич, Старое кладбище
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