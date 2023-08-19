Цветков Иван Пахомович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти14.07.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Цветков Пахом
Мать: Цветкова Апполинария
Рождение ребёнка
26.09.1948
Дочь: Косарева Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Цветкова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цветкова Анна Сергеевна
Смерть
14.07.1961
Причина смерти: Очередной приступ ввиду осколка в голове, в ходе чего подавился куском мяса | Умер во время очередного приступа из-за болей в голове, подавившись куском мяса из супа во время обеда.
Похороны
Неизвестно
Россия, Костромская область, Галич, Старое кладбище
Место захоронения: Россия, Костромская область, Галич, Старое кладбище