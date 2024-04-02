Бикмурзина (Полякова) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмурзина (Полякова) Татьяна Юрьевна

Место рождения

с. Федоровское, Кайбицкий район, Татарстан

Дата рождения

06.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1984

Отец: Поляков Юрий Григорьевич

Мать: Полякова Лидия Владимировна

с. Федоровское, Кайбицкий район, Татарстан
Бракосочетание
19.06.2015

Муж: Бикмурзин Сергей Геннадьевич

с. Федоровское, Кайбицкий район
Рождение ребёнка
28.10.2015

Дочь: Бикмурзина Дарина Сергеевна

Отец ребёнка: Бикмурзин Сергей Геннадьевич

г. Казань
Рождение ребёнка
08.07.2020

Дочь: Бикмурзина Кира Сергеевна

Отец ребёнка: Бикмурзин Сергей Геннадьевич

г.Казань
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