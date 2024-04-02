Бикмурзина (Полякова) Татьяна Юрьевна
Место рожденияс. Федоровское, Кайбицкий район, Татарстан
Дата рождения06.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1984
с. Федоровское, Кайбицкий район, Татарстан
Бракосочетание
19.06.2015
с. Федоровское, Кайбицкий район
Рождение ребёнка
28.10.2015
Дочь: Бикмурзина Дарина Сергеевна
Отец ребёнка: Бикмурзин Сергей Геннадьевич
г. Казань
Рождение ребёнка
08.07.2020
Дочь: Бикмурзина Кира Сергеевна
Отец ребёнка: Бикмурзин Сергей Геннадьевич
г.Казань