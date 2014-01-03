Даминов Митхат Халимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминов Митхат Халимович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.11.1953

Дата смерти

03.01.2014

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Даминова Роза Аксановна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
03.01.2014

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