Даминов Митхат Халимович
Место рождения
Дата рождения12.11.1953
Дата смерти03.01.2014
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Даминова Роза Аксановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2014