Корж Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корж Анатолий Иванович
Мать: Ложкина Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еременко Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еременко Вячеслав Геннадьевич