Корж Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корж Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корж Анатолий Иванович

Мать: Ложкина Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еременко Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еременко Вячеслав Геннадьевич

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