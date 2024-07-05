Александра Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Ильинична

Александра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1896

Дочь: (Казаринова) Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Казаринов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
03.08.1897

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Казаринов Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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