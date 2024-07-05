Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1896
Дочь: (Казаринова) Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Казаринов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
03.08.1897
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Казаринов Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно