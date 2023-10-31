Барашенко Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1910
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1910
Отец: Барашенко Петр
Рождение ребёнка
30.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барашенко Таисия Ивановна
Рославль, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1940
Дочь: Милентьева Галина Филипповна
Мать ребёнка: Барашенко Таисия Ивановна
Смоленская область г. Рославль
Рождение ребёнка
25.?.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барашенко Таисия Ивановна
Рославль, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981
Рославль, Смоленская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Рославль, Смоленская область