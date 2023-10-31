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Барашенко Филипп Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1910

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1910

Отец: Барашенко Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барашенко Таисия Ивановна

Рославль, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1940

Дочь: Милентьева Галина Филипповна

Мать ребёнка: Барашенко Таисия Ивановна

Смоленская область г. Рославль
Рождение ребёнка
25.?.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барашенко Таисия Ивановна

Рославль, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барашенко Таисия Ивановна

Смерть
1981
Рославль, Смоленская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Рославль, Смоленская область
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