Черняков Сергей Николаевич
Место рожденияОмский район, с. Красноярка
Дата рождения30.11.1973
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1973
Омский район, с. Красноярка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1999
Сын: Черняков Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Чернякова Татьяна Никандровна
Рождение ребёнка
07.06.2007
Сын: Черняков Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: Чернякова Татьяна Никандровна