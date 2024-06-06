Черняков Сергей Николаевич 30.11.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черняков Сергей Николаевич

Место рождения

Омский район, с. Красноярка

Дата рождения

30.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1973

Отец: Черняков Николай Петрович

Мать: Тизина Тамара Николаевна

Омский район, с. Красноярка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернякова Татьяна Никандровна

Рождение ребёнка
20.09.1999

Сын: Черняков Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Чернякова Татьяна Никандровна

Рождение ребёнка
07.06.2007

Сын: Черняков Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: Чернякова Татьяна Никандровна

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