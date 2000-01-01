Машурова (Луценко) Раиса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1976
Сын: Луценко Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Луценко Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.09.1984
Дочь: Луценко Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Луценко Анатолий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно