Машурова (Луценко) Раиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машурова (Луценко) Раиса Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1976

Сын: Луценко Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Луценко Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
18.09.1984

Дочь: Луценко Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Луценко Анатолий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Анатолий Яковлевич

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